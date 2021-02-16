Эксперт назвал необходимую сумму вклада для жизни на проценты

Сумма необходимого минимального ежемесячного дохода, который позволяет поддерживать приемлемый уровень жизни, различается в зависимости от состава семьи, региона проживания и других факторов. Об этом сообщил во вторник, 16 февраля, управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко агентству «Прайм».

Он отметил, что для семьи, состоящей из четырех человек, необходим ежемесячный доход в 100 тыс. рублей. Чтобы получать такой доход от депозита, в течение 10 лет на вкладе должно находиться более 12 млн рублей.

«Однако, ежемесячно снимая проценты в течение 10 лет, мы обрекаем наши деньги к обесцениванию в результате инфляции, ведь 12 млн в 2010 и в 2020 годах — это совершенно разные суммы», — объяснил финансист.

Он отметил, что в 2021 году ситуация изменилась. Ключевая ставка Центробанка РФ снизилась до 4,25%, а средняя доходность по депозитам уменьшилась до 4,5%. При данных обстоятельствах для дохода в 100 тыс. рублей необходимо держать на вкладе около 26 млн рублей, передает «Газета.ru».

При этом необходимая сумма вклада будет различаться в зависимости от региона. По словам эксперта, в Москве для семьи потребуется уже не 100 тыс. рублей ежемесячного дохода, а 150–200 тыс. Значит на вкладе должно быть около 45–50 млн рублей.

Как рассказал Ревенко, наиболее надежными способами вложения денежных средств могут быть покупка недвижимости или рынок ценных бумаг. Один из этих способов, по его мнению, поможет получать пассивный доход на долговременной основе.

«Выход из ситуации с низкими ставками по вкладам — это рынок ценных бумаг. Самым надежным инструментом являются облигации. Так, средняя доходность пятилетних ОФЗ дает 5,8%. Данный инструмент является базовым и самым надежным для знакомства инвестора с рынком ценных бумаг», — сказал он.

Эксперт уточнил, что и в данном случае существуют свои риски. Поэтому лучшим способом вложения станет создание диверсифицированного инвестиционного портфеля, который составлен профессионалом.

Ранее, 12 января, международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza составила рейтинг лучших способов инвестирования во время пандемии. Согласно исследованию, наибольшую доходность розничным инвесторам в прошлом году принесли биткоин, золото и акции зарубежных компаний.