Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 февраля

Облачная погода со снегом и гололедицей ожидаются во вторник, 16 февраля, в столичном регионе. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозам метеорологов, днем в Москве температура воздуха составит –12...–10 градусов. К ночи столбики термометров опустятся до –15.

Ветер будет иметь западное и юго-западное направление, 5–10 м/c. Атмосферное давление днем составит 751 мм ртутного столба, а ночью понизится до 746 мм рт. ст., пишет «Газета.ру».

15 февраля в столице объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных холодов — 7–12 градусов ниже нормы. Он будет действовать до 22:00 16 февраля.

В этот же день сообщалось, что коммунальные службы Москвы расчистили около 65% городских дорог после сильного снегопада. Чтобы полностью расчистить улицы столицы, понадобятся еще несколько дней.