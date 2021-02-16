Два человека отравились во время пожара в жилом доме в Томске

В Томске произошел крупный пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Полины Осипенко. Из горящего здания удалось спасти 28 человек. Двоих отправили в больницу с отравлением угарным газом. 63 человека эвакуировались самостоятельно.

Как пишет РИА Томск со ссылкой на региональный главк МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 15 февраля в 23:11. Когда прибыли первые пожарные горел центральный тамбур, а на всех этажах было полное задымление. Людей выводили по лестничным маршам с помощью спасательных устройств и по автолестницам.

В результате пожара в тамбуре дома обгорели двери, сгорела бытовка, поврежден деревянный козырек над входом. Пожар потушили в течение часа. Общая площадь возгорания составляла 12 кв. м. В ликвидации принимали участие 33 человека и 10 единиц техники.

12 февраля сообщалось о крупном пожаре в селе Лучаново в Томской области. Там сгорел деревянный дом. Произошло обрушение крыши. При разборе завалов пожарные обнаружили тело женщины.