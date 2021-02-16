В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после избиения полицейского в самолете

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту избиения сотрудника транспортной полиции в аэропорту Кольцово. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 февраля на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 6 февраля. Пассажир рейса Москва–Екатеринбург, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отказался покидать борт самолета.

«В связи с этим были вызваны сотрудники транспортной полиции, которые потребовали прекратить противоправные действия и проследовать с ними. Однако подозреваемый нанес полицейскому удары в область лица», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести телесных повреждений.

В ноябре 2020 года на Сахалине произошел конфликт между командиром экипажа военного вертолета и сотрудником полиции. В итоге словесная перепалка переросла в драку и военнослужащий ударил правоохранителя кулаком по голове.