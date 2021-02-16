Четыре человека погибли при крушении вертолета на Виргинских островах

В районе американских Виргинских островов произошло крушение вертолета, погибли четыре человека, сообщает в понедельник, 15 февраля, телеканал ABC News.

Отмечается, что сообщение о крушении вертолета на западе острова Сент-Томас поступило экстренным службам в 15:14 по местному времени (16 февраля 00:14 мск).

Агентство по чрезвычайным ситуациям Виргинских островов заявило, что на месте спасатели обнаружили четыре тела. Личности погибших не разглашаются до уведомления родственников.

Также не раскрываются причины крушения вертолета.

9 февраля во французских Альпах недалеко от горнолыжного курорта Куршавель потерпел крушение вертолет. На борту находились пять человек: двое погибли, один госпитализирован, его состояние оценивается как критическое. Два других пассажира с тяжелыми травмами также находятся в больнице.