Снежный шторм и новая волна холода движутся на Алтай

Сильные снегопады и новая волна похолодания ожидаются в Алтайском крае на этой неделе. Сейчас районы края испытывают влияние южного циклона. Поэтому дневные температуры составляют от 0 до –5 градусов, а местами по югу может быть до +6 градусов.

Однако в среду, 17 февраля, ситуация изменится. На большей части региона ожидаются снегопады. 18 и 19 февраля снегопады усилятся, местами возможны метели и снежные заносы, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Эксперт не исключила, что в эти дни в Алтайском крае будет объявлено штормовое предупреждение. Ночью столбики термометров будут опускаться до –33 градусов, а днем — до –22 градусов.

15 февраля сообщалось, что запасов угля в Третьяковском районе Алтайского края хватит всего на неделю. Об этом предупредили местные депутаты. Они высказали опасения, что дома останутся без тепла в морозы.