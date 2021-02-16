Похороны основателя журнала Hustler Ларри Флинта превратят в вечеринку

Похороны основателя американского порножурнала Hustler Ларри Флинта пройдут в формате большой вечеринки. Об этом сообщил журнал TMZ.

Церемония прощания пройдет в Лос-Анджелесе в принадлежавшем издателю ночном клубе Hustler и станет отражением образа жизни, которую вел Флинт.

Провожать основателя журнала в последний путь будет группа стриптизерш Sexxy After Dark, которая постоянно работает в его клубе. На сцене установят мемориал издателя, а завершится церемония запуском большого воздушного шара с крыши здания.

Гостей вечера будут угощать фирменным коктейлем Flynt Goldfinger, сделанным на основе водки.

Церемония будет открыта для всех желающих старше 21 года, за вход придется заплатить $50. В здание пустят группы численностью до четырех человек. Охранники и официанты будут внимательно следить за соблюдением социальной дистанции между посетителями.

О смерти Ларри Флинта стало известно 10 февраля. По словам его брата Джимми, 78-летний издатель скончался в своем доме в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности.

Отмечается, что порномагнат страдал от серьезных проблем со здоровьем. В 1978 году он пережил попытку покушения, после которой остался парализованным по пояс. Как отмечает телеканал «360», несмотря на состояние здоровья, Флинт всегда появлялся на публике в компании молодых девушек.