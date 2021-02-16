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Недельные пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 12 регионах России

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Заболеваемость ОРВИ превышена в 12 субъектах РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 февраля на сайте Роспотребнадзора.

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«В Российской Федерации на шестой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) по совокупному населению были превышены в 12 субъектах. <…> В пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди детей в возрасте до двух лет превышение порога заболеваемости зафиксировано в четырех регионах, среди детей в возрасте от трех до шести лет — в шести субъектах, среди детей в возрасте от семи до 14 лет — в четырех регионах. 85,9 млн человек привиты.

9 февраля сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в Рязанской области оказалась ниже эпидемического порога на 13,2%. В основном в регионе болеют дети: на них приходится 56,8% заболеваемости.

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