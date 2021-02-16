Московские пожарные руками убрали машину с дороги

В Москве пожарные вручную убрали с проезжей части автомобиль, мешающий проезду спецтехники спасателей. Соответствующий видеоролик был опубликован в понедельник, 15 февраля, в паблике «Москва online» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах ролика видно, как машина пожарных не может проехать по улице из-за припаркованного автомобиля каршеринга. Брошенную на обочине машину четверо мужчин раскачивают и пытаются сдвинуть с места вручную. На этом ролик обрывается, но, как рассказали очевидцы, пожарным удалось убрать машину с проезжей части и добраться до места вызова, отмечает телеканал «360».

Как написал телеканал НТВ в своем Telegram-канале, инцидент произошел в Малом Казенном переулке. Других подробностей о ситуации нет.