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Московские пожарные руками убрали машину с дороги

Московские пожарные руками убрали машину с дороги

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В Москве пожарные вручную убрали с проезжей части автомобиль, мешающий проезду спецтехники спасателей. Соответствующий видеоролик был опубликован в понедельник, 15 февраля, в паблике «Москва online» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах ролика видно, как машина пожарных не может проехать по улице из-за припаркованного автомобиля каршеринга. Брошенную на обочине машину четверо мужчин раскачивают и пытаются сдвинуть с места вручную. На этом ролик обрывается, но, как рассказали очевидцы, пожарным удалось убрать машину с проезжей части и добраться до места вызова, отмечает телеканал «360».

Как написал телеканал НТВ в своем Telegram-канале, инцидент произошел в Малом Казенном переулке. Других подробностей о ситуации нет.

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