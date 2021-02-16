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Солист группы «Руки вверх!» рассказал о борьбе с серьезным заболеванием

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Солист российской поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков на YouTube-канале FAMETIME.TV в воскресенье, 14 февраля, признался, что был серьезно болен.

По словам артиста, проблемы со здоровьем у него начались с незначительной, на первый взгляд, травмы: музыкант ударился за кулисами после одного из выступлений. В результате на животе певца появился синяк, которому тот не придал значения. Впоследствии у Жукова развилась грыжа, из-за которой его жизнь оказалась под угрозой. Врачи не могли дать четких прогнозов по состоянию 44-летнего исполнителя.

«Врачи на меня посмотрели и говорят: «Сергей, вы вообще в своем уме? Нам бы понять вообще, что с вами, выживете ли вы», — приводит слова Жукова телеканал «360».

В момент его болезни семья артиста находилась в другой стране, и ему пришлось справляться с трудностями практически в одиночку. Между домом и больницей Жуков находился около трех месяцев. Ходить музыканту приходилось вместе с пятикилограммовым аппаратом с трубками. После лечения Жуков принял решение меньше выступать и отказаться от вредных привычек.

1 февраля сообщалось, что актер Александр Збруев, у которого появлялись симптомы коронавирусной инфекции, рассказал «Известиям» о своем здоровье. По его словам, у него диагностировали небольшую пневмонию с поражением 16% легких. Отмечается, что Збруев уже переболел COVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз у артиста обычная пневмония.

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