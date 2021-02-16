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Из-за циклона в Хабаровском крае нарушено электроснабжение и транспортное сообщение

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В Хабаровском крае из-за снежного циклона оказалось нарушено транспортное сообщение и электроснабжение. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

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Как отметили в ведомстве, движение автобусов ограничено на дороге Селихино — Николаевск-на-Амуре, которая связывает город с Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. До улучшения погодных условий закрыта переправа Ванино — Холмск, связывающая Сахалин с материком, пишет НСН. Ограничение ввели в связи со снегопадом и гололедом, которые спровоцировал циклон.

Помимо этого, ограничение движения транспорта действует на участке дороги Советская гавань — Ванино — Монгохто на востоке края. В МЧС оборудовали мобильный пункт обогрева для водителей и пассажиров на 49-м км федеральной трассы А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино. На дежурстве находятся пять мобильных групп спасателей.

Как отметили в ведомстве, в самом Хабаровске на трудных участках дорог так же будут дежурить специалисты пожарно-спасательного гарнизона города, и расставлены посты ГИБДД, пишет сайт kp.ru.

Хабаровский аэропорт пока функционирует в штатном режиме.

В МЧС рассказали, что из-за снега и сильного ветра произошло отключение электроснабжения в трех регионах Хабаровского края — в Нанайском, Комсомольском и Хабаровском районах. Ведутся восстановительные работы. Точное количество отключенных поселений и абонентов в настоящее время уточняется.

Погоду в Хабаровском крае в настоящее время определяет глубокий циклон, вышедший на юг Татарского пролива. По прогнозам метеорологов, 16 и 17 февраля в южных, центральных и частично в северных районах края ожидается сильный снег, местами очень сильный, метель, усиление северного ветра по долинам рек до 18-23 м/с, местами порывы могут достигать до 25-30 м/с, на побережье — до 30-35 м/с.

15 февраля сообщалось, что аномально холодная погода ожидается в Республике Коми до 20 февраля. По данным синоптиков, продолжительность заморозков и температура побьют рекорд 10-летней давности.

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