Специалист назвал способные диагностировать заболевания гаджеты

Заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Ардашев в беседе с агентством «Прайм» во вторник, 16 февраля, рассказал, как следить за здоровьем с помощью гаджетов.

По словам специалиста, современные технологии помогают самостоятельно выявлять ряд проблем со здоровьем, а иногда даже лечить их. Речь идет о неинвазивных устройствах, таких как часы, мобильные телефоны, браслеты. Лечить могут другие устройства — имплантаты.

В качестве примера ученый привел умные часы, способные выявлять мерцательную аритмию. Так, в часах Apple Watch есть приложение «ЭКГ», записывающее сердцебиение и считывающее сердечный ритм. Результаты электрокардиограммы отправляются лечащему врачу владельца.

Имплантируемые медицинские устройства, такие как дефибрилляторы и кардиостимуляторы, подразумевают хирургическое вмешательство, но могут не только анализировать показатели здоровья, но и проводить лечение.

Специалист подчеркнул, что ключевой проблемой в разработке новых устройств является традиционное разделение на медицину и инженерию, пишет НСН. Медикам не хватает знаний о новых технологиях, а технологическим экспертам — медицинских знаний. Ардашев заключил, что это может привести к негативным последствиям.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об опасности гаджетов для детей. Эксперты предупредили, что недостаток физической активности является причиной смерти более 5 млн человек каждый год. При этом привычка малоподвижного образа жизни формируется в самом раннем возрасте. Как отметила доктор Фиона Булл, сокращение времени, которое дети проводят сегодня в сидячем положении перед экранами гаджетов, улучшает их психологическое и физическое здоровье, помогает предотвратить ожирение и различные заболевания.