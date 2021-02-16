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Фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» получат гиперзвуковое оружие

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Фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» смогут нести по 32 крылатые ракеты, включая гиперзвуковое оружие. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

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«Пара [фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов»] будет способна выполнять задачи, которые выполняют классические, серийные корабли этого проекта. В них увеличен боекомплект. Есть возможность установки гиперзвукового оружия», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, согласно контракту, на фрегатах будет по четыре универсальных корабельных стрельбовых комплекса (УКСК), каждый из которых рассчитан на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс», а в перспективе — комплекс гиперзвуковых ракет «Циркон».

Ранее стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» уже трижды осуществлялись фрегатом проекта 22350 «Адмирал Горшков» в рамах испытаний. Последний раз это произошло в декабре. Все они были признаны успешными.

Корабли проекта 22350 — российские многоцелевые фрегаты дальней морской зоны, предназначенные для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок с применением средств воздушного нападения.

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