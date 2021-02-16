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Эксперт оценил опасность излучения от вышки связи рядом с домом

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Некоторые люди уверены, что работающие вышки сотовой связи небезопасны для жителей соседних домов, однако эти страхи напрасны, считает шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

Частотная недостаточность: для 5G предложили новый диапазон 6ГГц
Но запуск сетей пятого поколения произойдет не раньше 2024 года

«Есть измерения излучения, которые делаются до того, как кто-то захочет поставить что-то рядом с вашим домом. Эти измерения представляются в надзорные органы. Там указано, насколько далеко и насколько сильно распространяется излучение. <…> Отрасль связи, как и оборонка, жестко контролируется государством, поэтому никакой самодеятельности быть не может», — пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.

По словам Букштейна, сотовая вышка безопасна для человека, даже если тот стоит прямо под ней, а тем более для тех, кто живет рядом. Поэтому граждане могут жить спокойно, безо всяких опасений, пояснил эксперт.

«Источники сигналов достаточно высоко над землей, а еще они не настолько мощные, чтобы у человека под этой башней закипел мозг. Это байки досужих людей», — заявил Букштейн.

Он подчеркнул, что кухонная микроволновка может быть опаснее для человека, чем вышка сотовой связи по соседству.

Кроме того, массовое распространение сети поколения 5G будет безопасно для россиян, заверил эксперт.

В ноябре стало известно, что Научно-исследовательский институт радио (НИИР) до конца 2021 года планирует провести испытания для определения возможности развертывания сетей 5G в диапазоне 6 ГГц (6425–7100 МГц).

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