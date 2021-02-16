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В Луганске потушили пожар на газораспределительном узле

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Пожарные и специалисты газовой службы в Луганске ликвидировали возгорание, произошедшее после взрыва на газораспределительном узле. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил Луганский информационный центр.

На месте случившегося продолжают работать подразделения МЧС. Все работы по устранению последствий взрыва и пожара на предприятии «Луганскгаз» ведутся без отключения потребителей от газоснабжения.

ЧП произошло вечером накануне на газораспределительном узле на улице Вторая Беломорская. На объекте произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием. Высота пламени достигала 20 м.

Погибших и пострадавших, по последним данным, нет. В результате пожара была повреждена линия электропередачи, пишет RT. На месте происшествия находится министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Евгений Кацавалов.

Ранее об инциденте сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник. Также сообщалось, что на месте происшествия развернут оперативный штаб.

Как пишет НСН, Мирошник также напомнил, что ровно месяц назад произошел взрыв магистрального газопровода в Глафировке, который был признан терактом. Предположительной причиной ЧП назвали газ высокого давления, отмечает телеканал «360».

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