Новый IT-куб появится в Печорах Псковской области

IT-куб планируется открыть в Печорском районе Псковской области к 1 сентября. Обучающиеся от шести лет и старше смогут выбрать одно из направлений в области цифровых технологий: «Программирование на Python», «Программирование на Java», «Мобильная разработка», «Системное администрирование», «Цифровая гигиена и работа с большими данными», «Базовые навыки программирования на C-подобных языках».

Разместить IT-куб планируют в Печорской средней школе №3, где будут подготовлены три кабинета и рекреационная площадка, отмечает Псковская лента новостей.

В начале февраля состоялось открытие Центра цифрового образования IT-Куб, который создан на базе полилингвальной школы № 162 в Уфе. До конца 2022 года планируется создать ещё восемь IT-Кубов: в Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае, Кумертау, Белорецке и на северо-востоке Башкирии.