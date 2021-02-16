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Зампостпреда РФ при ООН заявила о необходимости развития миротворчества

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Миротворческая деятельность ООН должна продолжать развитие, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом 15 февраля в ходе выступления на сессии специального комитета Генассамблеи ООН по миротворчеству заявила заместитель постоянного представителя России при организации Анна Евстигнеева.

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«В этих целях незыблемым остается уважение суверенитета принимающих государств, соблюдение целей и принципов Устава ООН, а также базовых принципов миротворчества — согласие сторон, беспристрастность и неприменение силы, за исключением случаев самообороны и защиты мандата», — передает ее слова ТАСС.

Евстигнеева также отметила необходимость сохранения конструктивного настроя для переговоров, несмотря на то что они переходят в онлайн-режим. В завершении своего выступления Евстигнеева выразила соболезнования семьям всех миротворцев, которые погибли при исполнении долга.

30 ноября «Известия» сообщали о том, что российские миротворческие подразделения появятся в 2021 году в каждом военном округе.

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