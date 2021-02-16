Спорткомплекс с бассейном построят в Новой Усмани

В Воронежской области ведется поиска подрядчика для строительства спортивного комплекса с бассейном в Новой Усмани начальной стоимостью в 391,5 млн рублей. Как следует из документов госзакупки, все необходимые работы должны быть завершены до 1 ноября следующего года.

Современный комплекс будет располагаться на улице Алмазная (микрорайон Ольха), рядом с новой жилой застройкой ООО «Инстеп», которая принадлежит депутату Воронежской областной думы Алексею Шмыгалеву. Средства на строительство здания выделят из федерального, областного и муниципального бюджетов, передает ИА «Абирег».

Ранее исполняющий обязанности директора воронежского Агентства по инвестициям Владимир Дорофеев рассказал о предложениях по строительству коммерческих объектов на Петровской набережной. Среди возможных проектов — офисные здания, гостиницы и др. Объем инвестиций в проект составляет 11,5 млрд рублей. Общая площадь застройки — 21 га.