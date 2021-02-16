Четырех человек спасли при пожаре в высотке на северо-востоке Москвы

Сотрудникам МЧС России удалось спасти четырех человек при пожаре в многоэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 15 февраля на сайте столичного управления МЧС РФ.

Инцидент произошел на улице Бестужевых — загорелась одна из квартир на шестом этаже 16-этажного дома. В 22:53 удалось ликвидировать возгорание.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 14 февраля, на Мясницкой улице в центре Москвы загорелся хостел. В результате возгорания частично обрушилась кровля здания. В результате происшествия никто не пострадал. Из здания вывели 35 человек.