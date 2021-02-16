В МЧС ЛНР сообщили о взрыве на газораспределительном узле

На газораспределительном узле на востоке Луганска произошел взрыв. Об этом 15 февраля сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики.

«Приблизительно в 23:05 (мск) произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске по улице Вторая Беломорская. Высота пламени достигает 20 м», — сообщили в ведомстве.

В результате взрыва, по предварительным данным, никто не пострадал.

На месте происшествия находится министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Евгений Кацавалов.

Отмечается, что по состоянию на 1:20 возгорание на газораспределительном узле ликвидировано, на объекте продолжают работать экстренные службы.

Ранее об инциденте сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник. Также сообщалось, что на месте происшествия развернут оперативный штаб.