«Бавария» не сумела обыграть 16-ю команду бундеслиги
Футболисты мюнхенской «Баварии» не смогли обыграть соперников из «Арминии» в матче 21-го тура чемпионата Германии.
Встреча, проходившая 15 февраля на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась ничьей (3:3). При этом хозяева уступали по ходу матча 0:2, однако впоследствии сумели сравнять счет, пишет «Спорт-Экспресс».
В составе «Арминии» голы забили Михел Влап, Амос Пипер и Кристиан Гебауэр. У «Баварии» отличились Роберт Левандовски, Корентен Толиссо и Альфонсо Дэвис.
«Бавария» с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу. «Арминия» набрала 18 очков и расположилась на 16-й строчке.
11 февраля мюнхенская «Бавария» обыграла мексиканский клуб «Тигрес» и во второй раз выиграла клубный чемпионат мира по футболу.