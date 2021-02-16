Выбросившую двух дочек из окна женщину будут судить в Саратове

В Саратове передано в суд уголовное дело в отношении матери, выбросившей двоих детей из окна. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Сейчас девочки живут с отцом. В ходе следствия по решению суда женщина была помещена в медицинское учреждение специализированного типа, передает ИА «Взгляд-инфо». Проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, из заключения которой следует, что она не могла и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства.

В октябре 2020 года 39-летняя жительница Саратова «с целью причинения смерти» выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна квартиры на четвертом этаже дома по Ново-Астраханскому шоссе. После этого она ранила себя в грудь ножом. Всех троих доставили в больницу.