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Таксист помешал двум жителям Красноярска спрятать тело убитого

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В Красноярске благодаря бдительности таксиста были задержаны подозреваемые в убийстве, сообщает в понедельник, 15 февраля, пресс-служба регионального управления СК РФ.

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По предварительной версии, вечером 10 февраля в квартире, расположенной в Октябрьском районе, компания из пяти человек распивала спиртные напитки. Между собутыльниками возник конфликт. После словесной перепалки 35-летний мужчина повалил 53-летнего знакомого на пол и начал наносить удары. К избиению присоединился 33-летний участник застолья, после чего 35-летний злоумышленник нанес потерпевшему несколько ножевых ранений.

Обнаружив, что мужчина скончался, злоумышленники завернули его в ковер, через окно вынесли на улицу и попытались спрятать в мусорных баках. Их заметил бдительный водитель такси, который посветил в сторону мужчин дальним светом, а затем вызвал полицию. Подозреваемые были оперативно задержаны.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего и 35-летнего жителей Красноярска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении СКР.

Отмечается, что одного из подозреваемых суд заключил под стражу, вопрос о мере пресечения и квалификации действий второго злоумышленника будет решен в ближайшее время.

9 февраля в Красноярском крае полицейские задержали подозреваемых в убийстве 85-летнего ветерана. Преступление произошло еще в октябре 2017 года в селе Сахапта Назаровского района. В одном из частных домов обнаружили тело пенсионера со множественными телесными повреждениями.

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