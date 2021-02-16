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Лавров заявил о готовности Москвы к нормализации отношений с ЕС

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Москва готова к нормализации отношений с Евросоюзом. Об этом 15 февраля заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с финским коллегой Пеккой Хаависто.

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«Выбор за Евросоюзом. Если он решит, что отношения нужно все-таки восстанавливать и обратить вспять действия по их разрыву, мы будем к этому тоже готовы», — сказал он.

Лавров отметил, что российская сторона готова рассматривать любые вопросы, представляющие обоюдный интерес. Он добавил, что Россия не намерена «уходить из Европы», поскольку у нее сохраняются дружеские отношения со многими европейскими странами. Однако «происходящие от случая к случаю» встречи представителей России и Евросоюза, «еще не обязательно означают отношения».

Поворотным же моментом в отношениях с ЕС Лавров назвал кризис на Украине, который начался в 2014 году после государственного переворота.

«Евросоюз показал по большому счету свою беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне переворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша», — заявил дипломат.

13 февраля глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Евросоюз и Украина объединились в попытках обрушить отношения Москвы с Брюсселем. Он также напомнил, что страны НАТО возложили вину за невыполнение Минских соглашений и блокировку решения конфликта на юго-востоке Украины на Россию.

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