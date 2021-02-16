СМИ сообщили об отставке вице-губернатора Петербурга Елина

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин написал заявление об отставке, сообщает в понедельник, 15 февраля, «РИА Новости».

Представитель аппарата чиновника в беседе с агентством подтвердил эту информацию, не уточнив, когда именно Елин покинет свой пост и кто его заменит.

Ранее в этот день об отставке Елина писала «Фонтанка». Три источника издания рассказали, что чиновник завершит свою работу на должности вице-губернатора 28 февраля.

Как уточняет «Газета.ру», Елин занимает пост вице-губернатора Санкт-Петербурга по экономическим вопросам с 23 января 2019 года. До этого он был замминистра экономического развития РФ, а также временно исполнял обязанности главы ведомства.