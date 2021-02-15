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Флагманский кадровый центр появится в Ульяновске

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В Ульяновске начнут реформировать службу занятости. Так, к концу года на базе заволжского центра появится флагманский «Кадровый центр. Работа в России». Жители смогут не только получить сведения о вакансиях и оформить пособие, но и пройти профессиональное тестирование, тренинги, психологическую подготовку перед собеседованием. Специалисты будут «вести» своего клиента от момента первичного обращения до трудоустройства, пишет ulpravda.ru.

«Нам надо совместно с работодателями и с системой образования разработать механизм другой, более современной подготовки кадров», – заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Также в Ульяновском государственном техническом университете создадут лабораторию профессиональных компетенций и развития человека. В новой организации специалисты смогут получить консультацию по вопросам составления резюме, оценить профессионально-личностные качества.

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