Памятник 600-летию города отреставрируют в Калуге

Реставрацию «Шарика» в Калуге оценили в 47 млн рублей. 30 млн рублей необходимы для обновления самого памятника, еще в 17 млн оценили подсветку. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Проект реконструкции памятника 600-летию Калуги уже готов, осталось его согласовать в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области. После этого начнутся конкурсные процедуры по выбору подрядчика, пишет газета «Весть».

Напомним, что реконструкция «Шарика» станет одним из подарков калужанам на 650-летие города, которое будет праздноваться в этом году.