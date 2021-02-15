В Масложировом союзе заявили о сохранении объемов выпуска подсолнечного масла

Объемы производства подсолнечного масла в России сохраняются на уровне 2020 года, и беспокоиться о его дефиците нет никаких оснований. Об этом 15 февраля заявил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

«Беспокоиться о дефиците подсолнечного масла на полках магазинов нет никаких оснований. <…> За период с сентября по январь сезона 2020/21 произведено 2,5 млн т нерафинированного подсолнечного масла, ровно столько же было получено в сезоне 2019/20 за указанные месяцы», — передает его слова «РИА Новости».

Мальцев рассказал, что внутреннее потребление бутилированного масла составляет 20% от общего производства, при этом объемы экспорта нерафинированного масла снизились на 20%, а падение экспорта в январе составило 40%.

В конце января 2021 года специалисты Счетной палаты России предположили, что в стране может возникнуть дефицит товаров из-за регулирования цен. По их мнению, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, и они направят ее либо на экспорт, либо на склады.

В конце 2020 года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например на сахар, хлеб и подсолнечное масло. В январе президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.

В перечень социально значимых продуктов вошли: говядина, свинина, баранина, курица, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.