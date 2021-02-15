Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Сыктывкаре

В сыктывкарском поселке городского типа Краснозатонский в личном подворье выявлен очаг африканской чумы свиней. По информации Минсельхоза Коми, ситуацию взяла под контроль республиканская ветеринарная служба.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по недопущению и локализации очага болезни. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Ветеринарная служба просит воздержаться граждан от покупки, перемещения и убоя свиней до снятия ограничительных мероприятий.

