В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости COVID-19

На протяжении пяти недель подряд в мире снижается количество новых случаев заражения COVID-19. Об этом 15 февраля сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На прошлой неделе было самое низкое с октября количество заражений за неделю», — отметил он в ходе брифинга. Трансляция мероприятия велась в официальном аккаунте организации в Twitter.

По словам Гебрейесуса, за пять недель количество заболевших, которое фиксируются каждые семь дней, уменьшилось почти в два раза.

На сайте ВОЗ указано, что по состоянию на 15 февраля в мире с начала пандемии зарегистрировано 108 579 352 случая коронавируса. При этом скончались 2 396 408 человек.

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