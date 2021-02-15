Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Район расположения базы США в Ираке подвергся ракетному обстрелу
Общество
Около 65% московских дорог очистили после снегопада
Мир
РФ приветствовала возобновление палестино-израильского урегулирования
Мир
В США 62% опрошенных поддержали идею создания третьей партии власти
Мир
Президент Литвы выступил за продолжение диалога с Россией
Мир
Твиты Илона Маска обвалили стоимость криптовалюты Dogecoin
Общество
Экологи заявили о благоприятном влиянии снегопада на чистоту воздуха в Москве
Мир
В Канаде назвали международный интерес к «Спутнику V» серьезной победой РФ
Мир
Очевидцы запечатлели огненный шар в небе Мельбурна

Весы средневекового купца нашли на раскопках в Пскове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Миниатюрные весы средневекового купца обнаружили археологи в Пскове. Сейчас специалисты заняты работами по расчистке и реставрации находок из Мстиславского (шестого) раскопа, сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.

Торговый инвентарь находился в деревянном футляре с кожаной крышкой, передает Псковское агентство информации. «Это отдельный предмет заботы реставраторов, так как дерево сохранилось гораздо хуже металла и потребовало больше времени и усилий по консервации. По краю чашек и коромыслу идёт точечный орнамент, создавая единый стиль оформления», – обратили внимание археологи.

Ранее в Пскове археологи обнаружили редкую подвеску в виде зайца. Находку сделали во время раскопок на месте строительства здания районного суда на Завеличье. По словам археологов, подобные подвески редки. На северо-западе России это вторая находка, датируемая концом XI – началом XII века.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021