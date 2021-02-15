Весы средневекового купца нашли на раскопках в Пскове

Миниатюрные весы средневекового купца обнаружили археологи в Пскове. Сейчас специалисты заняты работами по расчистке и реставрации находок из Мстиславского (шестого) раскопа, сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.

Торговый инвентарь находился в деревянном футляре с кожаной крышкой, передает Псковское агентство информации. «Это отдельный предмет заботы реставраторов, так как дерево сохранилось гораздо хуже металла и потребовало больше времени и усилий по консервации. По краю чашек и коромыслу идёт точечный орнамент, создавая единый стиль оформления», – обратили внимание археологи.

Ранее в Пскове археологи обнаружили редкую подвеску в виде зайца. Находку сделали во время раскопок на месте строительства здания районного суда на Завеличье. По словам археологов, подобные подвески редки. На северо-западе России это вторая находка, датируемая концом XI – началом XII века.