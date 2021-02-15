Диетолог назвала самые важные продукты в своем холодильнике

Американский диетолог Эбби Геллман рассказала изданию Women’s Health о самых важных продуктах в своем холодильнике.

Так, она хранит в нем овощи, фрукты, чайный гриб, куриные яйца, греческий йогурт и миндальное молоко. Геллман объяснила, что одно яйцо содержит 6 г белка, а также 13 витаминов и минералов. Йогурт с фруктами или орехами заменяет ей майонез в различных салатах. Кроме того, его можно использовать для выпечки. Миндальное молоко, в свою очередь, позволяет восполнить недостаток витамина D и кальция.

Ранее, 10 февраля, врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала в беседе с «Известиями», что свежевыжатые соки стоит заменить на фрукты и овощи в цельном виде.

Дело в том, что соковыжималка лишает напиток пищевой клетчатки, которая дает хорошее чувство насыщения и стимулирует работу пищеварительной системы.