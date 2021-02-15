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НАТО может расширить финансирование военной деятельности у границ РФ

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы минобороны Североатлантического альянса обсудят на видеоконференции 17-18 февраля расширение финансирования военной активности у границ России. Стенограмма пресс-конференции генсека опубликована 15 февраля на сайте НАТО.

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«Я намерен предложить [на видеоконференции] расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге Североатлантического альянса», — отметил Столтенберг.

Ранее в понедельник генсек НАТО подчеркнул, что флот новейших беспилотников-разведчиков (БПЛА) альянса, входящий в систему наблюдения за поверхностью Земли Alliance Ground Surveillance, готов к полетам для мониторинга южной и восточной границ альянса.

В этот же день стало известно, что министры обороны стран НАТО обсудят в ходе видеоконференции 17–18 февраля расширение военного присутствия альянса в Ираке.

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