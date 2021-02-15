В Канаде назвали международный интерес к «Спутнику V» серьезной победой РФ

В Канаде назвали интерес различных государств в российской вакцине против коронавируса «Спутник V» серьезной научной и дипломатической победой РФ. Об этом говорится на сайте Radio Canada.

Как уточняется, изначально в ряде стран российскую разработку не приняли и хотели обнаружить в препарате какие-либо недостатки.

«Спутник V» быстро стал раздражителем в гонке вакцин, которую Россия, как она утверждала, выиграла», — отмечается в статье.

В результате вакцина, по словам автора материала Тамары Альтереско, окупилась со всех точек зрения, поскольку интерес к ней растет по всему миру, в том числе в Европе.

Как подчеркивает политолог Джудит Твигг, у России имеются проблемы в других сферах, однако производство первой в мире вакцины от COVID-19 стало «безупречной победой».

Ранее в понедельник австрийская газета Wiener Zeitung назвала шоком реакцию Европы на «Спутник V». В публикации сказано, что поначалу Запад скептически отнесся к разработке препарата, причиной стали множественные стереотипы о России. Тем не менее стране удалось «преподнести миру много сюрпризов» в области вооружений, медицины и других сфер.

«Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире. Вакцина была зарегистрирована в государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.