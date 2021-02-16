Уникальный иконостас для храма в Хомсе восстановил православный священник

Резной деревянный иконостас, изготовленный в XVIII веке для православной церкви в сирийском Хомсе, восстановлен после того, как храм разрушили боевики. Около пяти лет над ним работал единственный в Сирии специалист по реставрации икон и церковной утвари, православный священник отец Спиридон.

Построенный в конце XIX века и разрушенный боевиками до основания в начале войны в Сирии храм Георгия Победоносца в центре Хомса вновь открыл двери для прихожан.

«Наша церковь была разрушена в 2012 году, и самое большое ее богатство — иконостас — был разбит на куски. Весь район до 2014 года был недоступен, и только в 2015 году мы могли начать восстанавливать храм. Иконостас, конечно, находился в ужасном состоянии», — рассказал настоятель храма Георгия Победоносца отец Михаил.

Восстановленный иконостас — одна из главных святынь христиан Хомса. Вырезанный из дерева местными мастерами в 1750 году, он почти на 150 лет старше самой церкви. Изготовлен он был для другой городской церкви — храма Сорока Мучеников, первые упоминания о котором относятся и вовсе к рубежу XI–XII веков. На нынешнее место иконостас перенесли в конце XIX века, когда в храме Сорока Мучеников появился другой — мраморный, подаренный российской императорской семьей Романовых.

То, что деревянный иконостас и сегодня занимает свое место, — заслуга отца Спиридона, настоятеля небольшой церкви в центре города Латакия на севере Сирии.

«Я провел пять лет, восстанавливая его. Его пришлось собирать по кусочкам, как пазл. У нас было больше 250 кусочков этого иконостаса длиной от 3 см до 3 м. Пришлось их все пронумеровать, очистить и скрепить специальным составом», — объяснил реставратор.

Некоторые элементы восстановить так и не удалось, и на их месте хорошо заметны новые. Так, венчающий иконостас православный крест, который принял на себя удар обрушившейся кровли, частично пришлось сделать заново. Тем не менее реликвию удалось сохранить.

В ночь на 7 января рождественская служба и крестный ход прошли на базе ВКС РФ в Хмеймиме. Принять в них участие могли все военные, которые в это время не находились на дежурстве.