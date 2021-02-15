Мост через реку Шапша отремонтируют в Карелии

В 2021 году в Прионежском районе Карелии будут отремонтированы несколько участков дорог, которые связывают Петрозаводск с дачными посёлками. Соответствующий список был оглашен во время совещания правительства по социально-экономическому развитию района.

Так, за 1,4 млрд рублей будут отремонтированы участки: Петрозаводск — Лососинное, Лососинное — Машезеро, Машезеро — Шапшезеро, Деревянное — Деревянка — Пяжиева Сельга — Пухта, Петрозаводск — Суоярви. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Кроме того, ремонт планируют организовать на мосту через реку Шапша в посёлке Ладва-Ветка.

Напомним, в Карелии планируют отремонтировать участок трассы на Суоярви с 25-го по 33-й км. На эти цели выделят 900 млн рублей. Подрядчик должен будет спрямить некоторые участки магистрали и в целом сделать ее похожей на федеральную.