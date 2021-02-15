РФ приветствовала возобновление палестино-израильского урегулирования

Министерство иностранных дел России сообщило, что в понедельник, 15 февраля, состоялась телеконференция «квартета» международных посредников (РФ, США, ЕС, ООН) по ближневосточному урегулированию (БВУ).

«С российской стороны была акцентирована важность создания необходимых условий для скорейшего возобновления прямых палестино-израильских переговоров под эгидой «квартета» в целях урегулирования фундаментальных вопросов окончательного статуса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание двух государств — Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности», — говорится в заявлении.

Российская сторона в ходе переговоров также подчеркнула недопустимость односторонних шагов, «будь то подстрекательство к насилию или расширение поселенческой активности», в том числе снос палестинских построек на Западном берегу реки Иордан.

Отмечается, что представители «квартета» договорились проводить свои встречи на регулярной основе.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что между спецпредставителем МИД РФ по БВУ Владимиром Сафронковым и заместителем замгоссекретаря США Хади Амром состоялся отдельный телефонный разговор, в котором стороны констатировали «обоюдный настрой на конструктивное сотрудничество в целях продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке».

«В ходе беседы были обсуждены перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона на треке палестино-израильского урегулирования. <...> С российской стороны приветствовалась готовность США возобновить свое полноценное участие в работе «квартета», а также прозвучало высказывание в пользу активизации двустороннего диалога по проблематике БВУ», — подчеркнули в МИДе.

26 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия предлагает провести весной-летом 2021 года министерскую встречу по ближневосточному урегулированию с участием Израиля и Палестины.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в мае 2018 года после того, как США открыли новое посольство в Израиле, перенеся его из Тель-Авива в Иерусалим. Таким образом Штаты де-факто признали Иерусалим столицей еврейского государства. Палестина же считает часть города своей территорией.

В конце января 2020 года на тот момент действующий президент США Дональд Трамп обнародовал условия урегулирования палестино-израильского конфликта. Согласно документу, Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля, а Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме и якобы удвоит свои территории.

В Израиле назвали документ реалистичным путем к миру. Палестина раскритиковала предложение и объявила о решении расторгнуть все договоренности с США и Израилем из-за планов последнего по аннексии Иерусалима.