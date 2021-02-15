Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Район расположения базы США в Ираке подвергся ракетному обстрелу
Общество
Около 65% московских дорог очистили после снегопада
Мир
РФ приветствовала возобновление палестино-израильского урегулирования
Мир
В США 62% опрошенных поддержали идею создания третьей партии власти
Мир
Президент Литвы выступил за продолжение диалога с Россией
Мир
Твиты Илона Маска обвалили стоимость криптовалюты Dogecoin
Общество
Экологи заявили о благоприятном влиянии снегопада на чистоту воздуха в Москве
Общество
Минтранс РФ утвердил обновленные правила ж/д перевозки животных
Мир
В Мексике около 400 тыс. человек остались без электричества

РФ приветствовала возобновление палестино-израильского урегулирования

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел России сообщило, что в понедельник, 15 февраля, состоялась телеконференция «квартета» международных посредников (РФ, США, ЕС, ООН) по ближневосточному урегулированию (БВУ).

«Сделка века» окончательно провалилась»
Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль — об ожиданиях от новой администрации США и о решении восстановить контакты с Израилем

«С российской стороны была акцентирована важность создания необходимых условий для скорейшего возобновления прямых палестино-израильских переговоров под эгидой «квартета» в целях урегулирования фундаментальных вопросов окончательного статуса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание двух государств — Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности», — говорится в заявлении.

Российская сторона в ходе переговоров также подчеркнула недопустимость односторонних шагов, «будь то подстрекательство к насилию или расширение поселенческой активности», в том числе снос палестинских построек на Западном берегу реки Иордан.

Отмечается, что представители «квартета» договорились проводить свои встречи на регулярной основе.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что между спецпредставителем МИД РФ по БВУ Владимиром Сафронковым и заместителем замгоссекретаря США Хади Амром состоялся отдельный телефонный разговор, в котором стороны констатировали «обоюдный настрой на конструктивное сотрудничество в целях продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке».

«В ходе беседы были обсуждены перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона на треке палестино-израильского урегулирования. <...> С российской стороны приветствовалась готовность США возобновить свое полноценное участие в работе «квартета», а также прозвучало высказывание в пользу активизации двустороннего диалога по проблематике БВУ», — подчеркнули в МИДе.

26 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия предлагает провести весной-летом 2021 года министерскую встречу по ближневосточному урегулированию с участием Израиля и Палестины.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в мае 2018 года после того, как США открыли новое посольство в Израиле, перенеся его из Тель-Авива в Иерусалим. Таким образом Штаты де-факто признали Иерусалим столицей еврейского государства. Палестина же считает часть города своей территорией.

В конце января 2020 года на тот момент действующий президент США Дональд Трамп обнародовал условия урегулирования палестино-израильского конфликта. Согласно документу, Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля, а Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме и якобы удвоит свои территории.

В Израиле назвали документ реалистичным путем к миру. Палестина раскритиковала предложение и объявила о решении расторгнуть все договоренности с США и Израилем из-за планов последнего по аннексии Иерусалима.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021