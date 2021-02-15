Около 65% московских дорог очистили после снегопада

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 15 февраля, сообщил, что столичные коммунальщики очистили уже около 65% городских дорог и переулков после сильного снегопада, накрывшего регион в прошедшие пятницу и выходные.

«Около 65% дорог московских, переулков очищены от снега. Более половины московских дворов тоже почищены от снега. Крыши объектов социальной сферы почищены», — цитирует его «РИА Новости».

Бирюков уточнил, что работы по ликвидации разгула стихии продолжаются. Уборку улично-дорожной сети и крыш полностью планируется завершить в течение недели.

По его словам, на сегодняшний день с улиц Москвы вывезли около 12 млн куб. м снега. Снег или перебросили на газоны, или же отправили на снегосплавные пункты.

«Необходимо отметить, что в текущем году в такой обильный снегопад применены новые методики временного складирования снега, перемещения снега, переброски и, конечно, вывоз на снегосплавные пункты», — рассказал Бирюков.

Прошедший в столице снегопад занимает третье место среди самых сильных февральских снегопадов за последние полвека. Всего за двое суток в регионе выпало 87% месячной нормы осадков.

За минувшие сутки работники дорожных и коммунальных служб региона очистили от снега более 38 тыс. км областных дорог, свыше 31,4 млн кв. м пешеходных дорожек и подходов к подъездам. На очистку дорог, дворов, общественных территорий брошено около 6 тыс. единиц спецтехники и 22 тыс. рабочих и дворников.