Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Район расположения базы США в Ираке подвергся ракетному обстрелу
Общество
Около 65% московских дорог очистили после снегопада
Мир
РФ приветствовала возобновление палестино-израильского урегулирования
Мир
В США 62% опрошенных поддержали идею создания третьей партии власти
Мир
Президент Литвы выступил за продолжение диалога с Россией
Мир
Твиты Илона Маска обвалили стоимость криптовалюты Dogecoin
Общество
Экологи заявили о благоприятном влиянии снегопада на чистоту воздуха в Москве
Мир
В Канаде назвали международный интерес к «Спутнику V» серьезной победой РФ
Мир
Очевидцы запечатлели огненный шар в небе Мельбурна

Около 65% московских дорог очистили после снегопада

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 15 февраля, сообщил, что столичные коммунальщики очистили уже около 65% городских дорог и переулков после сильного снегопада, накрывшего регион в прошедшие пятницу и выходные.

Тревожное состояние: в Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Это вызвано аномальными морозами и снегопадами

«Около 65% дорог московских, переулков очищены от снега. Более половины московских дворов тоже почищены от снега. Крыши объектов социальной сферы почищены», — цитирует его «РИА Новости».

Бирюков уточнил, что работы по ликвидации разгула стихии продолжаются. Уборку улично-дорожной сети и крыш полностью планируется завершить в течение недели.

По его словам, на сегодняшний день с улиц Москвы вывезли около 12 млн куб. м снега. Снег или перебросили на газоны, или же отправили на снегосплавные пункты.

«Необходимо отметить, что в текущем году в такой обильный снегопад применены новые методики временного складирования снега, перемещения снега, переброски и, конечно, вывоз на снегосплавные пункты», — рассказал Бирюков.

Прошедший в столице снегопад занимает третье место среди самых сильных февральских снегопадов за последние полвека. Всего за двое суток в регионе выпало 87% месячной нормы осадков.

За минувшие сутки работники дорожных и коммунальных служб региона очистили от снега более 38 тыс. км областных дорог, свыше 31,4 млн кв. м пешеходных дорожек и подходов к подъездам. На очистку дорог, дворов, общественных территорий брошено около 6 тыс. единиц спецтехники и 22 тыс. рабочих и дворников.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021