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В США 62% опрошенных поддержали идею создания третьей партии власти

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Рост недовольства работой демократов и республиканцев побуждает граждан США всё больше поддерживать идею создания новой системообразующей политической партии. Об этом говорят опубликованные в понедельник, 15 февраля, результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.

Согласно опросу, 62% респондентов в ответ на вопрос о необходимости создания новой партии и, как следствие, плохой работы Республиканской и Демократической партий заявили, что представители данных политических сил не справляются с обязанностями и задачами, которые были на них возложены. 33% опрошенных заявили, что двух системообразующих партий вполне хватает.

В сентябре 2020 года в пользу трехпартийной системы в США высказались 57% респондентов.

В целом в последние годы подобные настроения росли: в 2013 и 2015 году за создание третьей системообразующей политической силы высказывались 60% респондентов, в 2017 году — 61%.

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Последний опрос Gallup был проведен в период с 21 января по 2 февраля. В нем приняли участие 906 человек по всей стране. Вопросы им задавали по телефону.

Ранее, 26 января, республиканцы и демократы договорились о совместном управлении в сенате конгресса США и сохранении процедуры искусственного затягивания дебатов в верхней палате законодательного органа для обеспечения прав меньшинства.

Представители обеих партий теперь контролируют равное количество мест в сенате — по 50. Однако в связи с тем, что пост вице-президента сейчас занимает демократ Камала Харрис, у ее однопартийцев появляется преимущество. По законодательству заместитель главы американской администрации является председателем сената и может голосовать в случае равного числа голосов законодателей.

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