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На смену отмененным в Брянске маршруткам пустят автобусы и троллейбусы

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В Брянске в июле 2021 году планируется ликвидировать коммерческие маршруты по 14 направлениям. Соответствующее постановление подписано и.о. главы горадминистрации Станиславом Кошарным.

Через пять месяцев в городе намерены упразднить маршрутки № 34, 36, 42,44, 45, 49, 55, 69, 76 и 99. Также свою деятельность прекратят маршрутные такси № 10, 28,38, 47, 88, уточняет NASHBRYANSK.RU.

Как заверили в администрации Брянской области, транспортная городская сеть при этом не пострадает. На смену маршруткам придут автобусы и троллейбусы, которые будут курсировать по схожим схемам движения.

Уже сейчас некоторым маршруткам существует альтернатива. Например, маршрутку № 10 дублируют автобус № 5 и троллейбус № 14, а маршрутку № 28 – автобус № 37.

Ожидается, что весь общественный транспорт города будет ходить до полуночи.

Ранее также стало известно, что коммерческих перевозчиков в Брянске заставят подключиться к информационной системе региона, чтобы горожане с помощью системы «Умный транспорт» могли отслеживать местонахождение нужного им автобуса.

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