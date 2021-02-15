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Фаучи оценил эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19

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Вакцины против коронавируса пока не смогут справиться со всеми существующими штаммами инфекции. Такое мнение в понедельник, 15 февраля, выразил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный медицинский советник американского президента Энтони Фаучи в интервью порталу Axios.

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Специалист подчеркнул, что против ряда мутаций вакцины действительно эффективны, однако бдительность терять не стоит. Фаучи также допустил появление новых вариантов COVID-19, которые изменят эпидемиологическую обстановку.

Инфекционист также выразил оптимизм по поводу эффекта от прививочной кампании во всем мире.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США вторую дозу вакцины получили уже 14 млн человек. Всего же в стране зафиксировано около 27,6 млн случаев коронавируса. При этом более 485 тыс. пациентов скончались.

Ранее в понедельник в ВОЗ заявили, что число новых случаев коронавирусной инфекции в мире снижается на протяжении пяти недель подряд. Как уточнил генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус, на минувшей неделе зарегистрировали самое низкое с октября количество заражений за неделю.

Как подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон, для победы над пандемией важно использование российской и китайской вакцин. По словам французского лидера, препараты, разработанные Россией и Китаем, необходимо включать в программы по борьбе с коронавирусом сразу после прохождения их сертификации Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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