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Правительство поддержало проект Верховного суда об уголовном проступке

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Правительство России поддержало проект закона Верховного суда об уголовном проступке, но подготовило ряд замечаний и потребовало устранения недостатков. Отзыв правительства на законопроект размещен в базе данных Госдумы в понедельник, 15 февраля.

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В частности, представляется нецелесообразным отнесение к уголовным проступкам таких преступлений, как разглашение сведений о мерах безопасности в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа и его близких (статья 320). Также в кабмине решили, что если незаконный экспорт из РФ контролируемых товаров и технологий (ч. 1 ст. 189 УК) и контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1УК) отнести к проступкам, то это «создаст предпосылки к возникновению угроз безопасности РФ в экономической сфере».

Нецелесообразным считает правительство отнесение к уголовным проступкам следующих нарушений: небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия (ст. 224); незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 234.1); незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183).

Либерализация, по мнению правительства, не подходит и статье 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности».

Также выглядит неоправданно коротким установленный законопроектом срок (один год), по истечении которого лицо, освобожденное от уголовной ответственности лицо в связи с применением иных мер уголовно-правового характера, для целей уголовного проступка будет признаваться впервые совершившим преступление.

В целом правительство поддержало проект Верховного суда, внесенную в Госдуму в понедельник, с учетом доработки на основе указанных замечаний.

Ранее в понедельник Верховный суд РФ предложил отнести преступления небольшой и средней тяжести к категории уголовных проступков. Согласно законопроекту, уголовным проступком признается «совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», за исключением ряда преступлений.

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