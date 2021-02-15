Водителю вынесли приговор за гибель велосипедиста в ДТП в Омске

В Омске вынесли приговор 32-летнему жителю Знаменского района, который во время управления автомобилем сбил насмерть велосипедиста и скрылся. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что 29 июня 2020 года водитель «ГАЗа» двигался по трассе Тара–Усть-Ишим, когда наехал на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. Водитель не вызвал скорую помощь, не остановился и не довез сбитого мужчину до больницы. От полученных травм пострадавший скончался на месте, пишет ИА «Город55».

Следователи провели экспертизу, которая показала, что велосипедист выехал на дорогу менее чем за 5 м от машины. Автомобилист избежать столкновения не мог.

Суд признал мужчину виновным в оставлении без помощи человека, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии. Его приговорили к 160 часам обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.

11 февраля в Бийске (Алтайский край) пьяный водитель иномарки врезался сразу в пять машин и наехал на пешеходов. Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело.