Новый съезд с объездной дорогой построят в Тюмени

В Тюмени планируется реконструировать участок на пересечении улиц Мельникайте и Федюнинского. Там будет построен съезд с объездной дороги.

Как сообщает портал «Наш город» со ссылкой на главное управление строительства Тюменской области, на участке построят правоповоротный съезд. Работы пройдут в рамках программы по развитию транспортной инфраструктуры региона.

Для реализации проекта у расположенного рядом автосалона изымут участок площадью 204 кв. м. Дату начала работ планируется объявить позже.

В конце января сообщалось, что в 2022 году в Тюмени начнут разработку проекта первого этапа строительства второй объездной дороги. Южная часть трассы должна разгрузить улицу Федюнинского.