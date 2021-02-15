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Лавров заявил о готовности России вернуться к нормальным отношениям с ЕС

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Россия готова вернуться к нормальным отношениям с Евросоюзом, если в Брюсселе будут учитывать интересы Москвы. Такое заявление сделал в понедельник, 15 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.

По осадочному принципу: ЕС ввел новые санкции против России и Турции
Но главными на встрече европейских лидеров были внутренние финансовые вопросы

По его словам, на сегодняшний день отношения представляют собой редкие встречи российских дипломатов с представителями ЕС, которые происходят преимущественно в интересах европейцев.

Министр указал, что инициатором разрушения отношений с Россией стал именно ЕС, при этом он подчеркнул, что Москва не навязывается и готова рассматривать любые вопросы, которые представляют обоюдный интерес, пишет «Газета.ру».

Лавров подчеркнул, что Москва «не уходит из Европы», так как у нее осталось много партнеров и друзей в ЕС.

Поворотным моментом в отношениях Москвы и Брюсселя глава российского внешнеполитического ведомства назвал реакцию ЕС на государственный переворот на Украине в 2014 году. Тогда, по мнению Лаврова, европейский истеблишмент «показал свою беспомощность» в договоренностях, которые были достигнуты накануне произошедших событий между властью и оппозицией, которая соглашения проигнорировала, несмотря на то что в документах стояли подписи Германии, Франции и Польши.

12 февраля официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано сообщил, что ЕС готовят новые санкции, которые могут быть введены против России. При этом он отметил, что для утверждения нового пакета санкций понадобится единогласное решение от всех стран Евросоюза.

Об обсуждении возможности введения новых санкций в отношении РФ в ЕС 11 февраля сообщило Bloomberg. Отмечалось, что представители ЕС якобы выразили огорчение из-за итогов визита главы дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

8 февраля Лавров заявлял, что Москва не была инициатором охлаждения отношений с Евросоюзом (ЕС) и нацелена на нормализацию взаимодействия на основе учета интересов сторон. Он отметил, что по итогам визита в Москву 4–6 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель опубликовал ряд комментариев. При этом в одном из них он преподносит дело так, что якобы «Россия стремительно отдаляется от Европы».

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