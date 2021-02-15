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Пожилой мужчина умер через 8 минут после прививки от COVID в Греции

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Пожилой мужчина скончался через 8 минут после прививки от коронавируса в университетской больнице Ираклиона на Крите. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает общественное телевидение ERT.

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Как уточняется, 85-летний мужчина сидел в приемной после вакцинации, однако внезапно упал. Медики оказали пострадавшему помощь и намерены были перевести его в реанимацию, однако пенсионер скончался раньше.

По предварительным данным, смерть мужчины не связана с вакцинацией или аллергическим анафилактическим шоком. Врачи считают, что внезапная смерть пожилого человека совпала с моментом вакцинации, подчеркнув, что с научной точки зрения официально летальных исходов после вакцинации зафиксировано не было.

Тем не менее специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти мужчины.

По данным ВОЗ, по состоянию на 15 февраля в стране зарегистрировано более 172 тыс. заболевших коронавирусом, при этом свыше 6 тыс. человек скончались.

Ранее в январе сообщалось, что после прививки от COVID-19 заместителя руководителя больницы в пригороде Афин поместили в отделение реанимации и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Тест на инфекцию дал отрицательный результат, симптомов болезни у него не было.

Кроме того, стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.

Также в январе сообщалось, что бельгиец, получив прививку от коронавирусной инфекции, скончался через пять дней после вакцинации. Чтобы установить, была ли связь между вакцинацией и гибелью человека, проводится расследование.

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