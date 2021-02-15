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Эксперты спрогнозировали дальнейшие цены на нефть

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В настоящее время цена на нефть достигла допандемийного уровня. Марка Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с января 2020 года, но аналитики допускают снижение стоимости углеводорода.

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Цена нефти в $63 объясняется чрезвычайной ситуацией в Техасе из-за мощных осадков, заявлением Саудовской Аравии об очередном перехвате беспилотника со взрывчаткой, а также масштабной вакцинацией от COVID-19. Основной фактор, укрепляющий надежды инвесторов на быстрое восстановление глобальной экономики — вакцинация в разных регионах, считает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

При этом инвесторы полагают, что нефть будет торговаться по цене до $65, но возможен и новый откат цен вниз.

«В 2019 году, до распространения коронавируса, нефть находилась в диапазоне $57–73 за баррель, так что сейчас цены вернулись примерно в середину допандемийного коридора», — отметил генеральный директор «Универ Капитал» Асхат Сагдиев.

Рост нефтяных котировок вызвали и другие краткосрочные факторы, пояснил «Известиям» руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Как отмечают эксперты, рост цен на нефть выгоден для российского бюджета, и будет способствовать укреплению рубля.

Полную версию читайте в материале «Новый курс: продолжат ли расти цены на нефть»

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