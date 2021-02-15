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ВОЗ заявила о возможном применении антипаразитного препарата от COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает возможность применения антипаразитного препарата «Ивермектин» в качестве возможного лекарства от коронавируса. Об этом в понедельник, 15 февраля, на брифинге заявила эксперт организации Мария ван Керкхове.

«Мы изучаем различные исследования на этот счет. Однако пока своего заключения организация не вынесла», — отметила она.

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«Ивермектин» — противопаразитный препарат, предназначенный для лечения человека и домашних животных от эндо- и эктопаразитарных болезней.

Ранее, 25 января, стало известно о том, что нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) во время COVID-19 опасны и могут помешать борьбе иммунной системы с коронавирусом. Об этом говорится в публикации ученых на страницах Journal of Virology.

Как уточняют специалисты Медицинской школы Йельского университета в США, эти препараты подавляют активность ферментов циклооксигеназы-1 и циклооксигеназы-2 (ЦОГ-1 и ЦОГ-2), которые опосредуют производство простагландинов, играющих биологические роли в воспалительных реакциях.

В результате такие популярные лекарства, как ибупрофен и мелоксикам, могут потенциально повлиять на восприимчивость организма к инфекции, размножение вируса внутри клеток и действие иммунной системы.

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