Президент Литвы выступил за продолжение диалога с Россией

Диалог с Россией необходим, заявил 15 февраля президент Литвы Гитанас Науседа в интервью литовскому телеканалу ТВ-3.

«Даже в таких условиях, как сейчас, диалог с Россией необходимо продолжать», — сказал он журналисту.

По словам литовского лидера, в отношениях Вильнюса и Москвы есть требующие решения вопросы. При этом переговоры можно вести не на самом высоком политическом уровне, подчеркнул политик.

Он счел печальным то, что у Евросоюза нет стратегии в отношении России, тогда как по его мнению она необходима.

Также Науседа отметил вручение ему верительных грамот послом России Алексеем Исаковым на прошлой неделе.

«Наша встреча продолжалась 45 минут. Состоялся интересный разговор. Нечасто президент отводит столько времени беседе с послом зарубежной страны», — добавил президент Литвы.

Ранее в феврале глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не была инициатором охлаждения отношений с Евросоюзом и нацелена на нормализацию взаимодействия на основе учета интересов сторон. Он обратил внимание на дискриминацию русскоязычного населения в странах Прибалтики.