Экологи заявили о благоприятном влиянии снегопада на чистоту воздуха в Москве

Снегопад позитивно сказался на качестве воздуха в Москве. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Прошедшая метель также позитивно сказалась и на качестве воздуха — мощный циклон, выразился сильным порывистым ветром и обильным снегопадом, за счет чего значительно снизились концентрации загрязняющих веществ», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе уточнили, что среднесуточные концентрации диоксида азота снизились в 2,1 раза, оксида азота — в 3,5 раза, взвешенных веществ РМ10 — в три раза, РМ2,5 — в 2,5 раза.

Ранее в этот же день сообщалось, что коммунальные службы Москвы за минувшие сутки убрали с улиц более 1 млн куб. м снега после сильного снегопада. Чтобы полностью расчистить улицы столицы, коммунальным службам понадобятся еще несколько дней.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, собранный в сугробы снег на дорогах Московской области уберут не позднее 18 февраля, сообщает телеканал «360».

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 13 февраля рассказал, что снежный покров в Москве и Московской области достигает практически рекордных показателей. По его словам, в Немчиновке высота сугробов составила 71 см. С начала снегопада в столице выпало уже свыше 75% месячной нормы осадков.